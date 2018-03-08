كم يبلغ راتب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أيزنكوت؟

رام الله - دنيا الوطن

أظهر تقرير مالي جديد، تزايد الفجوات في عدم المساواة في الأجور والرواتب بين القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، وبين الرجال والنساء في إسرائيل.



وحسب موقع (كلكلست) الاقتصادي الإسرائيلي، فإن متوسط مقدار الرواتب في القطاع الحكومي، يصل إلى 17.2 ألف شيكل شهرياً، في حين يصل متوسط الرواتب في القطاع الخاص إلى 9700 شيكل شهرياً.



وأظهر التقرير أيضاً، الرواتب التي يتلقاها بعض قادة المؤسسات الأمنية في إسرائيل، وأن المفتش العام للشرطة، يتقاضى 92 ألف شيكل شهرياً، بدون النثريات التي تصل إلى عشرات آلاف الشواكل.



وأوضح، أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال غادي أيزنكوت، يتقاضى راتباً مقداره 84.6 ألف شيكل شهرياً بدون النثريات التي تصل إلى عشرات آلاف الشواكل، وأن مفوضية مصلحة السجون الإسرائيلية الضابط عفرا كلينغر، تتقاضى راتباً مقداره 96 ألف شكل شهرياً، بدون النثريات التي تصل إلى عشرات آلاف الشواكل.