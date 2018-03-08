الجزيرة: طائرة عسكرية إماراتية اخترقت المجال الجوي القطري

رام الله - دنيا الوطن

نقلت قناة (الجزيرة) القطرية، الخميس، عن مصادر لم تسمها، قولها: إن طائرة نقل عسكرية إماراتية، اخترقت الأجواء القطرية يوم الأحد الماضي.



وأوضحت القناة، أن الطائرة الإماراتية، كانت متجهة من أبو ظبي للكويت، عندما دخلت المجال الجوي القطري، دون تصريح من السلطات القطرية".



وأشارت إلى أن "مقاتلات قطرية، اعترضت الطائرة الإماراتية بعد أن حاولت التواصل معها دون رد من الطاقم"، فيما لم تعلن السلطات القطرية رسمياً عن حادث الاختراق.



وسبق أن تبادلت قطر والإمارات الاتهامات بشأن اختراق الأجواء واعتراض الطائرات، حيث قالت الإمارات في 15 كانون الثاني/ يناير الماضي، أن مقاتلات قطرية قامت باعتراض طائرتين مدنيتين خلال رحلتهما إلى العاصمة البحرينية المنامة، وهو ما نفته الدوحة.



واتهمت قطر دولة الإمارات، بانتهاك مجالها الجوي يوم 14 كانون الثاني/ يناير الماضي عبر طائرة عسكرية للمرة الثالثة، وذلك بعد أن اتهمتها في وقت سابق بانتهاك مجالها الجوي في الثالث من كانون الثاني/ يناير الماضي و21 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.