ابنة صدام حسين: هذا ما حدث للعرب بعد وفاة والدي

ابنة صدام حسين: هذا ما حدث للعرب بعد وفاة والدي
صدام حسين
رام الله - دنيا الوطن
نشرت ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، رغد، مجموعة من التغريدات علقت فيها على مسيرة والدها وحال الدول العربية في الوقت الحالي.

وأكدت رغد، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" افتخارها الشديد بوالدها، مشيدةً بوالدها "الذي رفض أن ينحني" لما وصفتهم بـ"أذناب الفرس"، مؤكدةً أن العرب لم يعرفوا بعده عزا أو كرامة، على حد وصفها.

وعبرت، عن افتخارها بوالدها، قائلة "أنا رغد صدام حسين عبد المجيد التكريتي صديقة الجميع وعدو أمريكا وعملائها والدي من خيرة الرجال وقائد عربي فقدناه بهذا العصر".

وتابعت: "رجل رفض أن تنحني كرامته وشهامته العربية لأذنب الفرس وعبدة الطاغوت الأمريكان رجل لم نعرف بعده أي كرامه وﻻ عز للعرب رحمة الله عليه واسكنه فسيح جناته".

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