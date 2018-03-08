الرئيس عباس لوفد إسرائيلي: لا خيار لنا سوى العيش بدولتين متجاورتين

رام الله - دنيا الوطن

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أنه لا خيار أمام الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، سوى العيش في دولتين متجاورتين، مؤكداً أن ذلك يشكل نموذجاً، يحظى بالاحترام في حال اتفاق الطرفين.



جاء ذلك، خلال استقبال الرئيس عباس، اليوم الخميس، وفد إدارة منتدى الزيتونة الإسرائيلي، الذي يضم العديد من مشاهير الأدباء والكتاب والفنانين وأساتذة الجامعات العرب واليهود، وذلك بمقر الرئاسة بمدينة رام الله.



ورحب الرئيس، بأعضاء المنتدى، مثنياً على فكرة إنشائه، وجهود القائمين عليه، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية.



وأشار إلى أن مبادرة التواصل بدأت منذ سبعينات القرن الماضي بحثاً عن لغة مشتركة.



وأعرب الرئيس عباس عن أمله بأن يلعب رئيس دولة إسرائيل دوراً إيجابياً في سبيل تحقيق السلام.



من جهته، قدم الكاتب الكبير محمد علي طه، نبذة عن المنتدى وعمله، والمساعي التي يبذلها لدعم السلام القائم على حل الدولتين.



وتحدث البروفيسور موكيد، عن رؤية المنتدى للسلام المبنية على حل الدولتين، دولة فلسطين على حدود العام 1976، والقدس الشرقية عاصمة لها، على أن تكون القدس الغربية عاصمة لإسرائيل، وأن تكون المدينة بشقيها مفتوحة للجميع.



وطالب موكيد باسم منتدى الزيتونة، بعقد مؤتمر دولي يشكل وسيطاً نزيهاً وعادلاً لرعاية عملية السلام، خاصة بعد تصريحات الرئيس ترامب، التي أخرجت الحكومة الأميركية من دائرة الوسيط النزيه.



وحضر اللقاء، أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم، ومسؤول لجنة التواصل عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد المدني، وقاضي قضاة فلسطين الشرعيين محمود الهباش، ورئيس ديوان الرئاسة انتصار أبو عمارة.