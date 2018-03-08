سيعود الأسبوع المقبل.. الوفد الأمني المصري يغادر القطاع بشكل مفاجئ

خاص دنيا الوطن

غادر الوفد الأمني المصري، ظهر اليوم الخميس، والذي يضم اللواء سامح نبيل، والقنصل العام المصري خالد سامي، والعميد عبد الهادي فرج، قطاع غزة عبر معبر بيت حانون/ إيرز.



وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ "دنيا الوطن": إن الوفد الأمني غادر القطاع في مهمة عمل، لافتةً إلى أن الوفد، سيعود للقطاع مطلع الأسبوع المقبل.



يذكر، أن الوفد الأمني المصري، عقد سلسلة لقاءات مع الفصائل الفلسطينية، ووزراء في حكومة التوافق، حيث أنه يعمل على متابعة إتمام اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس، وتمكين الحكومة في غزة.