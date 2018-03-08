إسرائيل تعمل على إجهاض مساعي الإمارات في شراء "F35"

رام الله - دنيا الوطن

تدرس الإدارة الأمريكية، إمكانية بيع مقاتلات (F 35) إلى الإمارات العربية المتحدة، وهو ما يشكل مصدر قلق في إسرائيل، وفق تعبير صحيفة (يسرائيل هيوم).



وقالت الصحيفة العبرية: المنطق وراء الاعتبار الأمريكي هو تزويد الإمارات، لمواجهة إيران، بالإضافة إلى الجانب الاقتصادي الذي سيساعد الاقتصاد الأمريكي، وشركة (لوكهيد مارتن) التي تصنع الطائرات.



ورد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالقول "إن الميزة النوعية واضحة للجميع، فهي تنعكس أيضاً في نظام الأسلحة هذا، وهذا سيستمر".



وأكد الكاتب الإٍسرائيلي شمعون أراد، من معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب (INSS)، في مقال نشره، هذا الأسبوع، وجاء فيه أن "التفوق الجوي الإسرائيلي سيعتمد، إلى حد كبير، على المزايا التكنولوجية التي توفرها طائرات (F 35) يجب على إسرائيل العمل لتأخير وصول مقاتلات (الجيل الخامس) إلى دول أخرى في المنطقة".



ووفقاً لأراد، فإن كسر الحصرية الإسرائيلية على طائرات (F35) سيتناقض أيضاً مع التشريع الأمريكي لعام 2008، الذي ينص على ضرورة الحفاظ على التفوق النوعي لإسرائيل.



وبحسب لهذا التشريع، يجب أن تتمتع إسرائيل بميزة تكنولوجية في أنظمة الأسلحة الأمريكية المتوفرة لديها مقارنة بالدول العربية.



وفي الوقت نفسه، في واشنطن المنقسمة، هناك حاجة إلى مقولة واضحة ولا لبس فيها، من جانب إسرائيل، لإقناع مؤيدي إسرائيل في الإدارة و(الكونغرس) بالعمل ضد إمكانية بيع الطائرات إلى الدول العربية، وإبقاء إسرائيل أولوية في أي اتفاقية عسكرية، لضمان توفقها على كافة دول الإقليم.