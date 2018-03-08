الجيش الإسرائيلي متخوف: ذكرى النكبة بغزة قد تتدحرج إلى حرب

الجيش الإسرائيلي متخوف: ذكرى النكبة بغزة قد تتدحرج إلى حرب
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية: إن الجيش الإسرائيلي يستعد لموجة جديدة من المواجهات المتوقعة، على جبهة قطاع غزة، والتي قد تتواصل وتتزايد عشية ذكرى النكبة، بتاريخ 14 أيار/ مايو المقبل، وهو التاريخ الذي من المفترض أن تفتتح فيه الولايات المتحدة سفارتها في القدس.

وزعمت الصحيفة قائلة: "في الأسابيع المقبلة، تخطط حماس لبناء مخيمات على طول حدود قطاع غزة، وسيتم إيواء الآلاف من الفلسطينيين، في هذه المخيمات، والهدف هو أن يتوجه مئات الفلسطينيين يوميًا، باتجاه الحدود كجزء من (مسيرة العودة)".

وأضافت الصحيفة: في الوقت نفسه، تخطط حماس لتنظيم رحلات بحرية جماعية على متن قوارب الصيد باتجاه الحدود البحرية مع إسرائيل، ومن المتوقع أن تزيد هذه الإجراءات، تدريجياً، لتصل إلى ذروتها عشية ذكرى النكبة.

وأوضحت الصحيفة، أن ما تسمى بقيادة المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي، تستعد لذلك، في حين أن إحدى المشاكل الأساسية التي تواجه الجيش هي احتمال مشاركة النساء والأولاد في المسيرات.

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