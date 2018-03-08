(يسرائيل هيوم): نتنياهو سيحصل على 34 مقعدًا في الانتخابات

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (يسرائيل هيوم) العبرية: إنه في الأسبوع الماضي، انضم نير حيفتس إلى قائمة شهود الدولة الذين قد يجرمون بنيامين نتنياهو، لكن وضع رئيس الوزراء الإسرائيلي، لا يزال يتحسن في استطلاعات الرأي.



فقد أظهر استطلاع أجرته (يسرائيل هيوم)، أنه لو جرت الانتخابات اليوم، فسيحصل حزب (الليكود) على 34 مقعدًا في الكنيست.



أما ثاني أكبر حزب، والذي ترسخ بالفعل باعتباره المنافس الرئيسي في الكتلة اليسارية ضد (الليكود)، فهو (يوجد مستقبل) بقيادة يائير لبيد، الذي يمنحه الاستطلاع 24 مقعدًا، أما (المعسكر الصهيوني) فإنه سيتحطم ويصل إلى عشرة مقاعد فقط.



ووفقا للاستطلاع، الذي شارك فيه 517 إسرائيليًا، يمثلون الجمهور البالغ في إسرائيل، مع نسبة خطأ تصل إلى 4.3%، فإن المقاعد المتبقية ستتوزع على النحو التالي: (البيت اليهودي) 14 مقعدًا، (القائمة العربية المشتركة) عشرة مقاعد، (يهدوت هتوراة) ثمانية، حزب (ميرتس) سبعة، حزب (كلنا) ستة مقاعد، أما (يسرائيل بيتينو) سيحصل على خمسة. أما (شاس) فيتنبأ لها الاستطلاع بعدم اجتياز نسبة الحسم.



وختمت الصحيفة تقريرها قائلة: "إذا كانت هذه هي النتائج التي ستسفر عنها الانتخابات، فهذا يعني أن نتنياهو سيتمكن من تشكيل ائتلاف يضم 67 نائباً، يمثلون الأحزاب الحالية في الائتلاف باستثناء (شاس)".