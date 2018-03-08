مجلس إسرائيلي استثمر ملايين الشواكل في بناء البؤر الاستيطانية

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (هآرتس) العبرية: إن ما يسمى بـ"مجلس ماتي بنيامين الإقليمي"، استثمر بين عامي 2013 و2015، ملايين الشواكل في إنشاء البنى التحتية في البؤر الاستيطانية، غير القانونية، في المنطقة الخاضعة لسلطته.



وتتوفر بين وثائق المجلس، اتفاقات مع المقاولين لإنشاء البنى التحتية والطرق والمباني في البؤر الاستيطانية المختلفة، بما في ذلك عمونة، ايش كودش، جبعات هرئيل وكيرم رعيم. في كل منها، تم استثمار مئات آلاف الشواكل من الصندوق العام. وأكد المجلس هذه المعطيات.



ووفقا للبيانات، التي تم كشفها بناء على طلب من حركة "السلام الآن"، تم في هذه السنوات استثمار نحو ستة ملايين و460 ألف شيكل في مشاريع غير قانونية، في جميع أنحاء منطقة المجلس الإقليمي. وتم تنفيذ معظم البناء على أراضي حكومية من دون تصاريح بناء.



وقد استثمر قسم من المال في المستوطنات الكبيرة نسبيا، مثل عيلي، ولكن من 24 مشروعا – تم تنفيذ حوالي عشرة في بؤر معزولة وغير قانونية. وهكذا، تم استثمار 264 ألف شيكل في تطوير المباني المتنقلة في البؤرة الاستيطانية في ايش كودش، و142 ألف شيكل في بناء نادي للشباب في جفعات هارئيل، و217 ألف شيكل لشق طريق إلى كيرم رعيم، و499 ألف شيكل لشق طريق في جفعات هارئيل، و149 ألف شيكل لبناء مفترق طرق لبؤرة ييشوب هداعت، و 165 ألف شيكل لتمهيد الطريق إلى عمونة.



كما تم تحويل 303 ألاف شيكل لإنشاء حديقة في ايش كودش، و217 ألف شيكل لحديقة أحيا، و141 ألف شيكل لمشروع غير معروف في عدي عاد، و140 ألف شيكل لتطوير البنية التحتية في جفعات هارئيل.



وتصل الأموال المستثمرة من قبل المجالس في المستوطنات، ليس فقط من دافع الضرائب، ولكن أيضًا من المنح الحكومية التي تصل إلى مئات ملايين الشواكل. ومن جملة أمور أخرى، تُمنح للمجالس، من حين لآخر هبات أمنية، كالهبات الممنوحة في كانون الأول الماضي بقيمة 40 مليون شيكل. في هبات الموازنة الأخيرة حصل مجلس بنيامين الإقليمي، أيضاً، على 50 مليون شيكل من وزارة الداخلية الإسرائيلية.