وزارة الاتصالات تستقبل أمين عام الاتحاد الدولي للاتصالات

وزارة الاتصالات تستقبل أمين عام الاتحاد الدولي للاتصالات
رام الله - دنيا الوطن
استقبل الدكتور علام موسى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أمين عام الاتحاد الدولي للاتصالات هولين جاو في مقر الوزارة برام الله.

وتباحث الطرفان في تعزيز سبل التعاون والتنسيق بينهما في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني، وتحدث الوزير للضيف عن أبرز المعيقات التي تواجه القطاع بسبب الاحتلال الاسرائيلي وأبرز التحديات المحلية.

هذا وأكد الأمين العام جاو على عمق العلاقة بين الاتحاد وفلسطين عبر وزارة الاتصالات ودعا إلى مزيد من العمل والاستمرار والانجاز معبراً عن سعادته بحفاوة وبكل ما شاهد وسمع في فلسطين.

 واعتبر تشغيل خدمات الجيل الثالث في فلسطين ولو كانت متأخرة عن العالم فرصة للاطلاع والنمو والازدهار.

والتقى الأمين العام بطاقم الوزارة من مهندسين واداريين، حيث تحدث المهندس ابراهيم أبو بكر رئيس فريق أمن المعلومات عن عمل الوزارة في تأسيس وحدة المصادقات الإلكترونية تطبيقاً لقانون المعاملات الالكترونية، فيما تحدث المهندس يوسف ارتاحي في الإدارة العامة للحكومة الإلكترونية عن المراحل التي وصل إليها برنامج الحكومة الإلكترونية والخدمات الإلكترونية، وتحدث المهندس فلوريد الزربا مدير عام الإدارة العامة للاتصالات عن قطاع الاتصالات وفرص تطوره ونموه السريع لاسيما مع دخول خدمات الجيل الثالث، فيما تناول المهندس أسامة عابد مدير عام الإدارة العامة للترددات عن قطاع الترددات وأبرز معيقات البث الراديوي وخطة التحول التلفزي الرقمي، وتحدث مجدي سمارة مدير عام مركز الابداع التكنولوجي في الوزارة عن برنامج التدريب للموظفين الحكوميين ضمن أحدث الأجهزة والبرامج.

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