إعادة 81 من موظفي 2007 لعملهم بوزارة التنمية الاجتماعية

خاص دنيا الوطن – أحمد العشي

أكدت سناء الخزندار مدير عام برامج مكافحة الفقر في وزارة التنمية الاجتماعية، أنه تمت إعادة الدفعة الثالثة من موظفي الوزارة منذ عام 2007 إلى عملهم، لافتة إلى أن عددهم 81 موظفاً وموظفة.



وأوضحت الخزندار في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن الدفعة الثالثة من الموظفين، تشمل باحثين اجتماعيين وإداريين ومدخلي بيانات ومهندسين ومشرفي مؤسسات وموظفي خدمات، منوهة في الوقت ذاته إلى أنهم سيلتزمون بالعمل بدءاً من يوم الأحد.