فيديو وصور: الوفد الأمني المصري يلتقي نائب رئيس الوزراء بغزة

خاص دنيا الوطنالتقى الوفد الأمني المصري، اليوم الخميس، بنائب رئيس الوزراء، زياد أبو عمرو، وذلك في إطار مهمة الوفد في قطاع غزة.وبحث الوفد الأمني مع نائب رئيس الوزراء، عقبات المصالحة، وسُبل تمكين الحكومة من العمل في قطاع غزة.