السيسي: حل القضية الفلسطينية يمثل أولوية لمصر ونجحنا بتوحيد الصف الفلسطيني

السيسي: حل القضية الفلسطينية يمثل أولوية لمصر ونجحنا بتوحيد الصف الفلسطيني
الرئيس المصري - عبد الفتاح السيسي
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: إن حل القضية الفلسطينية، يمثل أولوية لمصر، مشيراً إلى أن القاهرة، نجحت في توحيد الصف الفلسطيني.

وأكد الرئيس السيسي، فى المقابلة التى نشرتها "أكسفورد بيزنس" منذ قليل، أن مصر كانت لاعباً أساسياً فى المنطقة بفضل موقعها الاستراتيجي، وقوتها السكانية الكبيرة، ونفوذها التاريخي والثقافي، مشدداً على قناعة القاهرة بعدم جدوى أي حل عسكري للأزمات المستمرة في المنطقة، ومن ثم فإنها تؤيد الحلول السياسية للحفاظ على وحدة وسيادة وتماسك البلدان والمؤسسات الوطنية، وموارد الدول التي تشهد أزمات، لا سيما سوريا وليبيا.

وفيما يتعلق بجهود مكافحة الإرهاب قال: إنه سبق أن أكد حاجة المنطقة لنهج شامل، لا يقصر معركة المجتمع الدولى ضد الإرهاب على الإجراءات العسكرية والأمنية فقط، ولكن يشمل الأبعاد السياسية والأيديولوجية والتنموية.

وفيما يتعلق بأولويات مصر فى تحسين بيئة الأعمال، قال الرئيس السيسي: إن تحسين بيئة العمل فى مصر أولوية متقدمة فى حد ذاتها، لتوفير مزيد من فرص العمل، ومن ثم زيادة النمو الاقتصادى، مشيراً إلى أن قانون الاستثمار الموحد، الصادر مؤخراً، كان أحد الإجراءات العملية المهمة لتبسيط الإجراءات البيروقراطية، وخلق بيئة أكثر ملاءمة للمستثمرين المحليين والأجانب.

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