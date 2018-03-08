الشرعية تَصُد هُجوماّ للحوثيين في مأرب

الشرعية تَصُد هُجوماّ للحوثيين في مأرب
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تجددت المواجهات بين القوات الحكومية وجماعات الحوثي، اليوم الخميس، في محافظة تعز جنوبي اليمن، فيما استطاعت قوات الشرعية، صد هجوم لجماعات الحوثي في مأرب.

وقالت مصادر ميدانية: إن مسلحي الجماعات، شنوا هجوماً في محاولة للتقدم باتجاه مواقع الجيش في جبل النبيع في بلدة العشملة، ضمن جبهة مقبنة الواقعة غربي محافظة تعز، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وفي سياق آخر، صدت القوات الحكومية هجوماً  للجماعة، أعلى مواقع غرب رحبة سعيد بجبل هيلان الاستراتيجي في مديرية صرواح بمحافظة مأرب.

ويكتسب جبل هيلان، أهمية كبيرة نظراً لوقوعه على مدخل للعاصمة اليمنية صنعاء.

وسقط قتلى وجرحى من الحوثيين خلال صد الهجوم الفاشل، الذي انتهى بتراجع الانقلابيين إلى مواقعهم السابقة، مخلفين أربعة جثث لقتلاهم في وادي رحبة سعيد.

وقتل في الاشتباكات جندي من قوات الشرعية، كما أُصيب عدد آخر.

وقصفت المدفعية التابعة للجيش تجمعات الجماعات في مديرية حريب القراميش غربي محافظة مآرب.

فيديو أرشيفي: اشتباكات ضارية بين الجيش اليمني والحوثيين في تعز

 

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