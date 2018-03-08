ضوء أخضر أمريكي لإسرائيل لشن عملية عسكرية ضد لبنان

ضوء أخضر أمريكي لإسرائيل لشن عملية عسكرية ضد لبنان
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (رأي اليوم) الإسرائيلية: إن حزب الله اللبناني، أعلن حالة الطوارئ في صفوفه طوال اليومين الماضيين، خشية أي عدوان إسرائيلي على لبنان.

ووفق ما نقلت الصحيفة، عن مصادر لم تُسمها، فإن سبب حالة الاستنفار القصوى هذه، وصول تقارير استخبارية، تفيد بأن الجيش الإسرائيلي، أجرى مناورات سرية موازية للمناورات الإسرائيلية الأمريكية المشتركة التي تجري حالياً في الأراضي المحتلة، وفي البحر المتوسط.

وأضافت المصادر: "القيادة الأمريكية العسكرية، أعطت الضوء الأخضر لنظيرتها الإسرائيلية لتوجيه ضربات لحزب الله في لبنان، وأن ما يقلق إسرائيل ويحول دون إقدامها على أي ضربة نوعية خاطفة ضد حزب الله هو سوء التقدير، وسوء النتائج أيضاً".

وتابعت: "بنيامين نتنياهو، أقنع الأمريكان بإقدام جيشه على ضربة خاطفة، لنقطة واحدة، داخل الأراضي اللبنانية، ولكن هناك احتمالات أن تؤدي مثل هذه الضربة إلى إشعال فتيل حرب موسعة في المنطقة، لأن رد حزب الله عليها سيكون عنيفاً وقوياً جداً".

من ناحية أخرى، لم تستبعد المصادر نفسها حدوث موجة اغتيالات نوعية في لبنان قبل الانتخابات النيابية، تستهدف بعض الشخصيات في معسكر الرابع عشر من آذار، وخصمه معسكر الثامن من آذار، الأمر الذي قد يؤدي إلى حدوث فتنة وحالة من التوتر وعدم الاستقرار، بما ينعكس سلباً على الانتخابات النيابية واستقرار البلاد بشكل عام.

ويذكر، أن لبنان سيشهد انتخابات نيابية في أيار/ مايو المقبل، ربما يكون الأهم في تاريخه الحديث، وبدأت القوى السياسية اللبنانية حشودها في هذا الإطار سياسياً وإعلامياً.

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