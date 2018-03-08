أكثر من مئة مستوطن يقتحمون باحات المسجد الأقصى

رام الله - دنيا الوطن

اقتحم أكثر من مئة مستوطن صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك.



جاء ذلك، من جهة باب المغاربة، وبحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.