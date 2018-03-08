الاحتلال يعتقل تسعة مواطنين في الضفة الغربية

الاحتلال يعتقل تسعة مواطنين في الضفة الغربية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات طالت تسعة مواطنين من عدة مناطق في الضفة الغربية.

وأقدمت تلك القوات على اعتقال الفتى غسان صلاح (16 عاماً) من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، بعد مداهمة منزل عائلته والعبث بمحتوياته، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).

وفي ذات السياق، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم، شابين من مخيم طولكرم بعد مداهمة منزليهما.

وذكر شهود عيان، أن عدة جيبات عسكرية، داهمت المخيم وتمركزت في حارة البلاونة، واعتقل الجنود حازم سروجي، ومؤيد بلاونة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، الأسير السابق محمد بريغيث (24 عاماً) من بلدة بيت أمر شمال الخليل، بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته، ونقلته إلى ما يسمى معسكر "عصيون" شمال الخليل.

كما نصب جنود الاحتلال، حاجزاً عسكرياً على مدخل الخليل الشمالي "جورة بحلص"، وأعاقوا حركة المواطنين، وفتشوا مركباتهم، ودققوا بطاقاتهم الشخصية.

وفي مدينة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم ثلاثة مواطنين من المدينة.

وأفادت مصادر أمنية، بأن عدة جيبات عسكرية، اقتحمت أحياء المعاجين ورفيديا وخلة العامود، وفتشت عدداً من المنازل، واعتقلت الشقيقين جهاد ومحمد عفيف العكة من رفيديا، ومهدي العكة من خلة العمود.

إلى ذلك، استدعت مخابرات الاحتلال، مديرة جمعية نساء من أجل الحياة والديمقراطية، الناشطة المقدسية زهور أبو ميالة، أمس، لمركز توقيف وتحقيق في شارع صلاح الدين قبالة سور القدس التاريخي من جهة باب الساهرة.

وأفادت مصادر محلية، بأن استدعاء الناشطة المقدسية، جاء على خلفية الإعلان عن إقامة حفل بيوم المرأة العالمي قبل ظهر اليوم الخميس، بشارع صلاح الدين.

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