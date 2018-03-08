المالكي للدول العربية: فَشَلُنَا شَجّعَ واشنطن للتمادي في نَهجِها الخَاطئ

رام الله - دنيا الوطن

أكد وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي، أن فشل الدول العربية في اعتماد قراراتنا التي اتخذت على مدار سنوات طويلة ماضية، هو الذي شجع الولايات المتحدة على التمادي في نهجها الخاطئ، وقرارها الباطل بشأن القدس، وهو الذي شجع أيضاً دولة صغيرة مثل غواتيملا على أن تقرر نقل سفارتها للقدس.



وقال المالكي، لوكالة الأنباء الرسمية (وفا)، إنه تم عقد اجتماعات متواصلة على هامش مجلس الجامعة منها: "لجنة منع حصول إسرائيل عضوية في مجلس الأمن"، و"لجنة لكيفية وقف التغلغل الإسرائيلي في القارة الإفريقية"، ثم اجتماع للجنة مبادرة السلام العربية.



وأشار إلى أنه تحدث بإسهاب عن الجهود التي بذلها وزراء خارجية اللجنة السداسية العربية المعنية بالقدس، والمُشَكّلة من مصر، وفلسطين، والأردن، والسعودية، والإمارات، والمغرب، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.



ولفت المالكي، إلى أن وزراء الخارجية العرب، أكدوا على دعمهم لمشاريع قرارات فلسطين، حيث تم التوافق عليها، وحصلنا على إجماع كامل على كافة القضايا المرتبطة بالحالة الفلسطينية من جميع جوانبها، منوهاً إلى أنه تم التأكيد على موقف الدول الرافضة للقرار الأميركي الأخير بشأن القدس، كما تم التأكيد على الإجراءات التي اتخذت ويجب أن تُتخذ عربياً من أجل مواجهة هذا القرار المرفوض على كل المستويات.



وأشار المالكي، إلى الجهود التي تبذلها القيادة السياسية عربياً ودولياً لمنع المساس بعاصمة دولة فلسطين المحتلة القدس، وإنهاء الاحتلال عن كافة أرضنا المحتلة، وذلك من أجل ضمان الأمن، والسلام في المنطقة بالإضافة إلى الجهد الدبلوماسي الذي بذل في مجلس الأمن، والمبادرة التي اقترحها الرئيس محمود عباس من خلال خطابه في مجلس الأمن "مبادرة السلام الفلسطينية" وهي: دعوة لعقد مؤتمر دولي حتى منتصف العام الجاري، على أن ينبثق عنه مرجعية متعددة لأطراف دولية تعمل على تفعيل المفاوضات ضمن ووفق وأُسس الشرعية الدولية، وامتناع أي طرف عن اتخاذ خطوات أحادية الجانب، بالإضافة إلى اعتماد مبادرة السلام العربية كأساس للعملية التفاوضية، بما يشمل الاعتراف الفوري لدولة فلسطين، والعمل على منع أي دولة أخرى أن تحذو حذو الولايات المتحدة فيما يتعلق بالاعتراف بالقدس ونقل سفارتها إليها.



وأوضح، أنه بمجرد اعتراف الدول العربية بمبادرة السلام الفلسطينية، كنقطة انطلاق في ظل تحرك عربي، تصبح المبادرة مرجعية متعددة الأطراف الدولية، وجزءاً أساساً مكوناً من تلك المبادرة العربية، بعد أن كانت مبادرة فلسطينية عقب إعلان الرئيس لها.



وقال، إنه تم التأكيد خلال مداخلتي أمام لجنة مبادرة السلام العربية برئاسة الأردن، والتي عقدت بالأمس على هامش أعمال المجلس الوزاري، "إن فشلنا في اعتماد قراراتنا التي اتخذت على مدار سنوات طويلة في مواجهة التحديات وآخرها القرار الأميركي، خاصة تنفيذ قرار القمة العربية في عمان 1980 هو الذي شجع الولايات المتحدة بالتمادي في مثل هذه الخطوات، وهو الذي شجع أيضاً دولة صغيرة غير قادرة أن تحيا دون دعم أميركي بأن تلجأ إلى مثل هذه القضايا.



وأشار إلى أن وزيرة خارجية غواتيمالا قالت: بأنها لن تقبل بأي محاولات ضغط من أي دولة عربية لأنها تدرك تماماً أن الدول العربية ليس لديها أي إمكانيات للضغط على "غواتيمالا" لأجل التراجع عن قرار نقل سفارتها للقدس.



وأكد أن هذه الجُرأة من قبل "غواتيمالا" تأتي فقط بعد قراءتها المواقف العربية غير القادرة على حمل تلك القرارات التي اتخذت على مدار سنوات طويلة، وإذا كنّا نحن عاجزين عن حمل مثل تلك القرارات، كيف نستطيع أن نمنع غواتيمالا أو غيرها من اتخاذ مثل تلك الخطوة.



وفيما يتعلق بموعد ومكان المؤتمر الدولي، قال: إن فكرة انعقاد المؤتمر مازالت اقتراحاً، حيث إننا نحاول أن نشكل أكبر ائتلاف واسع من قبل العديد من الدول التي تتبنى مثل تلك المواقف، مضيفاً أنه بمجرد تبني الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ودوّل عدم الانحياز لعقد المؤتمر، حيث تحدثنا أيضاً أمام وزراء الاتحاد الأوروبي بهذا الشأن، فعندما نشعر أنه أصبح هناك إجماع إقليمي ودولي حول هذه الأفكار وقبولها، سنبدأ بالتحرك على صعيد مكان وتاريخ انعقاده.



وأكد المالكي، عندما نتحدث عن مؤتمر دولي، نريد أن يحضره أكبر عدد ممكن، لنضمن نتائجه ومخرجاته، منوهاً إلى أنه عندما تستكمل جهودنا الفردية ضمن مجموعات عربية، نستطيع أن نستخلص تلك المخرجات، خاصة عندما يكون لدينا عدد كبير من الدول الجاهزة، لكي تعمل معنا، وتحضر المؤتمر، وتتبنى مثل هذه الأفكار، وتحمل مسؤولية تشكيل المرجعية متعددة الأطراف، حينها نتحدث عن موعد انعقاده.