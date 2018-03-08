العثور على جثة مواطن داخل مصنعه في نابلس

رام الله - دنيا الوطن

قال الناطق باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات: إن الشرطة والنيابة العامة في نابلس، باشرتا التحقيق صباح اليوم الخميس، في ظروف وفاة مواطن (63 عاماً)، وُجد متوفياً داخل مصنعه.