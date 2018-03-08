مناشدة عاجلة الى الرئيس والجهات المعنية

رام الله - دنيا الوطن

نحن موظفو سلطة الطيران المدني التابعة لوزارة النقل والمواصلات، الذين كنا وما زلنا الأوفياء والمخلصين والملتزمين بقرارات الشرعية طوال فترة عملنا، وتحملنا أعباء وثمن الانقسام والحصار على قطاع غزة.



نحن من أسس الطيران المدني، وأشرف على بناء وتشغيل المطار، الذي هو رمز من رموز السيادة الفلسطينية، وقد تفاجأنا بإحالتنا للتقاعد المبكر.



فخامة الرئيس، لا تخفى عن فخامتكم مأساة أوضاعنا المادية، حيث إننا لم يتم تسكيننا على الهيكلية المعتمدة حتى اللحظة، ورواتبنا هي أصلاً متدنية بالنسبة لرواتب باقي موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية، والذي يجعل منا ومن أُسرنا متسولين، ولا نستطيع أن نوفر أدنى احتياجاتنا، خاصة بعد أن أصبحت أُسرنا ممتدة وكبيرة وتضاعفت احتياجات أبنائنا، الذين وصلوا مرحلة الجامعات، ونحن المعيلون الوحيدون لهم، فالراتب بأكمله لا يكفي فما بالكم عندما نتقاضى نصف راتب ونحن في ريعان شبابنا.



للتواصل 0599491277 أو 0595293329