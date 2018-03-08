منافس السيسي: مشروعي الأكبر هو إعادة بناء الإنسان المصري

رام الله - دنيا الوطن

أكد منافس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المصرية، موسى مصطفي موسى، إن حزب الغد، الذي يترأسه، يؤمن بأن المشروع القومي الأكبر هو "إعادة بناء الإنسان المصري، صحته، وتعليمه، وأمنه".



وقال موسى: إن حزبه يؤمن بضرورة توسيع الطبقة الوسطى المصرية، وتبني سياسات اقتصادية حقيقية داعمة لها، باعتبارها الحامل الطبيعي للمشروع الوطني الديمقراطي.



وأضاف أنه يؤمن بأهمية مكافحة الإرهاب والتطرف والطائفية والفساد والفقر والبطالة والعشوائيات، والحفاظ على ما تبقى من الأراضي الزراعية، وعلى مجرى النهر والثروات الطبيعية.