العثور على جثة مواطن داخل شقة بغزة.. كيف قُتل؟

خاص دنيا الوطن - أحمد العشي

عَثرت الشرطة الفلسطينية صباح اليوم الخميس، على جثة مواطن مقتولاً في أحد البنايات السكنية في حي الصحابة شرقي مدينة غزة.



وأفاد المقدم أيمن البطنيجي، المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية بقطاع غزة، أن الشاب (ع، م)، (29 عاماً) من سكان حي النصر وسط المدينة، تغيب عن منزله منذ أمس، لافتاً إلى أنه عُثر عليه مقتولاً من خلال ضربة على رأسه، وأن الشرطة والمباحث العامة متواجدة في الشقة التي عُثر عليه فيها، وتُجري عمليات بحث عن أدلة، للوقوف على ملابسات الحادث.