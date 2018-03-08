الجبير: الحرب في اليمن فُرِضَت علينا

الجبير: الحرب في اليمن فُرِضَت علينا
وزير الخارجية السعودي عادل الجبير
رام الله - دنيا الوطن
شدد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، على أهمية العلاقات التي تجمع بلاده، بالمملكة المتحدة، واصفاً إياها بالتاريخية في مختلف المجالات.

وخلال مؤتمر صحفي، عقده مع نظيره البريطاني بوريس جونسون، على هامش زيارة الأمير محمد بن سلمان، أوضح الجبير، أنه تم إجراء مشاورات مكثفة حول عدة ملفات والتحديات التي تؤثر على الاستقرار في المنطقة، والتأكيد على ضرورة ردع إيران، ووقف نفوذها وسياساتها المزعزعة للاستقرار.

وقال وزير الخارجية السعودي: "نعمل سوياً على تعزيز التعاون في ملفات أخرى من أجل تقديم أفكار حول عملية السلام في الشرق الأوسط، وتعزيز التعاون في مجال الأمن".

وأكد الجبير، أن الحرب في اليمن ليست حرباً من اختيار السعودية، وقال: "هذه ليست حربًا من اختيارنا بل فُرضت علينا".

وبين أن الحوثيين استولوا على ما يفوق أربعة مليارات دولار من المصارف المركزية في اليمن، ويعملون على التهريب والسيطرة على شركات الاتصالات من أجل تمويل حربهم.

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