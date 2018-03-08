من الجنوب للشمال.. أزمة تشويش على الاتصالات الخليوية في إسرائيل

رام الله - دنيا الوطن

قالت شركات الاتصالات الإسرائيلية: إن موجة ضعف قوة إشارة الاتصالات الخليوية، قد امتدت من الجنوب إلى الشمال، بما في ذلك مدينة حيفا.



ووفقاً للتقديرات، حسب ما أورد موقع (عكا أون لاين)، فإن مصدر التشويش على الاتصالات الخليوية، هو عمليات الجيش المصري في سيناء.



ويشار إلى أن وزارة الجيش، قد تدخلت لمعالجة هذه المشاكل بعد أن كانت هذه المسؤولية مُناطة بوزارة الاتصالات الإسرائيلية، وذلك نظراً لخطورة الأمر وانعكاساته وتبعاته الخطيرة على "إسرائيل" في كافة المجالات.



وقد دعا وزير الاتصالات أيوب قرا، جميع الجهات المعنية إلى التدخل لعلاج هذه المشكلة التي يعاني منها الإسرائيليون منذ أسابيع.



وقد أوضح مصدر رفيع، بأن رئيس الحكومة، سيتدخل شخصياً لعلاج هذه المشكلة، فور عودته من زيارته لأمريكا.