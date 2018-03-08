البنتاغون: نشعر بخيبة أمل إزاء بوتين بشأن الأسلحة الروسية الجديدة





وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن الخميس الماضي، في رسالته إلى الجمعية الاتحادية الروسية، أن وزارة الدفاع الروسية، بدأت بالتعاون مع المؤسسات الصناعية لقطاع الصواريخ الفضائية، بإجراء تجارب عملية لمنظومة صاروخية جديدة، يصعب اعتراضها من قبل وسائل الدفاع الجوي.



وذكر بوتين أن 80 صاروخاً بالستياً جديداً عابراً للقارات، و102 صاروخ باليستي يطلق من الغواصات، فضلاً عن 3 غواصات استراتيجية من طراز "بوري"، دخلت إلى الخدمة في القوات الاستراتيجية النووية الروسية.



رام الله - دنيا الوطنقال نائب وزير الدفاع الأمريكي، جون رود: إن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تشعر بـ"خيبة أمل" إزاء تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن أنواع الأسلحة الروسية الجديدة.وأضاف رود، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنيك): "نحن على علم بتطورالأسلحة الروسية، ونحن قلقون بشأن بعض التغييرات في العقيدة العسكرية الروسية، وبرنامج التدريبات العسكرية، لكننا نشعر بخيبة أمل، لأن الرئيس الروسي، قرر تقديمها بالضبط، كما يراها".وأوضح، أن وزارة الخارجية الأمريكية، قالت في وقت سابق: إنه خلال إلقاء بوتين لكلمته، لوحظ عرض محاكاة على الكمبيوتر لصواريخ متجهة إلى الأراضي الأمريكية، على حد زعمه.