امرأة ثالثة تتهم حفيد "حسن البنا" باغتصابها عشر مرات

رام الله - دنيا الوطن

اتهمت سيدة ثالثة المفكر الإسلامي طارق رمضان، حفيد مؤسس جماعة الإخوان المسلمين حسن البنا، بالاغتصاب، بعد شهر من اتهامه في قضيتين مماثلتين، ووضعه في الحجز الاحتياطي.



وأكدت المدعية، وهي فرنسية مسلمة، والتي لم يكشف هويتها، لكنها تستخدم اسمًا مستعارًا، وهو "ماري"، أن رمضان اغتصبها عدة مرات، في فرنسا وبروكسل ولندن، بين عامي 2013 و2014.



وتتهم ماري، رمضان باستخدام العنف ضدها، وممارسة أفعال جنسية مهينة، في نحو عشر مناسبات غالبا في فنادق على هامش مؤتمرات.



إلى ذلك، أفاد مصدر قضائي بأن "ماري حاولت مراراً الابتعاد عن تأثير رمضان الذي لم يتوقف عن تهديدها"، في الفترة الممتدة بين شباط/ فبراير 2013 وحزيران/ يونيو 2014.



ورمضان ناقد تلفزيوني، وحفيد مؤسس حركة الإخوان المسلمين في مصر، وأستاذ في جامعة أوكسفورد، تم توقيفه في 2 شباط/ فبراير على خلفية اتهامه باغتصاب امرأتين في فرنسا، الأمر الذي ينفيه جملة وتفصيلاً.



يشار إلى أن محكمة فرنسية، أمرت بوضعه في الحجز بعد توجيه الاتهام له، خوفًا من سفره، كما رفضت اقتراحًا تقدم به محاموه، يقضي بتسليمه جواز سفره السويسري للسلطات، ودفعه كفالة تبلغ 50 ألف يورو، وتوجهه بشكل يومي إلى مركز الشرطة من أجل إطلاق سراحه.