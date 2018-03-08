الجيش الإسرائيلي: هذا ما سيحدث في اليوم الأول من الحرب على غزة

الجيش الإسرائيلي: هذا ما سيحدث في اليوم الأول من الحرب على غزة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت قيادة الجبهة الداخلية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنها تتوقع سقوط مئات الصواريخ على المدن الإسرائيلية في أول يوم للحرب مع التنظيمات الفلسطينية في قطاع غزة.

ووفق ما نقلت وسائل إعلام عبرية، عن قائد لواء الجنوب في الجيش الإسرائيلي يوسي كوهن قوله: إنه في اليوم الأول للحرب مع المقاومة في قطاع غزة، ستسقط مئات الصواريخ، زاعماً أن بعضها قد يحمل رؤوساً متفجرة غير تقليدية" على المدن الإسرائيلية الكبرى.

وأضاف كوهن: "نحن في حارة معقدة وكثيرة الحركة، ومن الممكن أن تكون تطورات على الجبهة الشمالية والجنوبية على حد سواء، خاصة ما يجري في قطاع غزة، حيث الواقع متحرك على مدار الساعة، علماً أن العدو بنى قوة عملية في الشمال والجنوب، وبالتالي نعمل على منح حماية لكافة المواطنين من الشمال وحتى الجنوب، حيث تعلمنا الدروس أيضاً من حملة (الجرف الصامد) على قطاع غزة في صيف 2014".

ووجه كوهن رسالة للفلسطينيين، قائلاً: "أريد أن أوصي جيراننا (الفلسطينيين) بأن عليهم أن لا يبدؤوا الحرب، جيش الدفاع الإسرائيلي جاهز تماماً من ناحية الجبهة الداخلية ومن ناحية عملياتية لضرب وإيذاء الطرف الثاني، من يعتقد أن الجبهة الداخلية هي (البطن الضعيفة) لإسرائيل، عليه أن يفكر في الأمر من جديد، توجد لدينا برامج عملية تشمل أيضاً هجمة شديدة على المنظمات المسلحة في قطاع غزة"، على حد تعبيره.

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