كيف علّق المسؤولون البريطانيون على زيارة محمد بن سلمان؟

كيف علّق المسؤولون البريطانيون على زيارة محمد بن سلمان؟
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس الوزراء البريطاني تريزا ماي
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت الرابطة السعودية في بريطانيا، نشرات، تحدثت من خلالها عن وجهة النظر البريطانية، حول زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى بريطانيا.

ونشرت الرابطة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، بأن رئيس الوزراء البريطاني تيريزا ماي، ترى أن الشراكة بين السعودية وبريطانيا "تساعد في جعل البلدين أكثر أماناً"، وأن "تبادل المعلومات الاستخباراتية بين البلدين، أنقذ حياة مواطنين بريطانيين".

أما وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، فنقلت عنه الصفحة قوله: إن السعودية واحدة من أكبر القوى في الشرق الأوسط، وأن بريطانيا تعتبرها من أقدم الأصدقاء.

وأضاف جونسون، أن العالم الإسلامي، يعتمد على نجاح الأمير محمد بن سلمان في مسعاه.

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