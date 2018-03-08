عشراوي: اجتياح المؤسسات التعليمية واعتقال الطلبة تعدٍ سافرٍ على حقوق الانسان

عشراوي: اجتياح المؤسسات التعليمية واعتقال الطلبة تعدٍ سافرٍ على حقوق الانسان
عضو اللجنة التنفيذية وعضو مجلس أمناء جامعة بيرزيت د.حنان عشراوي
رام الله - دنيا الوطن
أدانت عضو اللجنة التنفيذية وعضو مجلس أمناء جامعة بيرزيت د.حنان عشراوي بشدة، اليوم الاربعاء، اقتحام وحدات مستعربين خاصة متنكرين بزي صحفيين لحرم جامعة بيرزيت واعتقالهم رئيس مجلس الطلبة عمر الكسواني بقوة السلاح، مؤكدة أن إسرائيل ومنذ احتلالها للأراضي الفلسطينية تواصل سياستها الممنهجة والقائمة على استهداف العملية التعليمية والمؤسسات التربوية، وضرب الحركة الطلابية ومصادرة حق الشباب الفلسطيني في التعليم في مخالفة صريحة ومتعمدة للقانون الدولي والدولي الانساني.

ووصفت عشراوي تنكر وحدات المستعربين بزي صحفيين بالعمل الجبان ومحاولة بائسة لتشويه  مهنة الصحافة، كما اعتبرت اجتياح المؤسسات التعليمية والاعتداء على حرمتها واعتقال الطلبة هو بمثابة تعدٍ سافرٍ على الحقوق الأساسية للإنسان الفلسطيني، وانتهاكا صارخا للأعراف والقوانين الدولية والإنسانية التي كفلت حق التعليم وحرمت الاعتداء على المرافق الأكاديمية.

وطالبت عشراوي المجتمع الدولي، بما فيه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، بتوفير الحماية الدولية العاجلة لأبناء شعبنا، واتخاذ تدابير ملموسة وفاعلة من أجل كف يد دولة الاحتلال عن مؤسسات دولة فلسطين، وردعها ومحاسبتها ومساءلتها على ممارساتها المخالفة لقواعد القانون الدولي واستخفافها بقرارات الشرعية الدولية.

أخبار ذات صلة

عواصم عربية للرئيس عباس: اقبل بـ &#34;صفقة القرن&#34; وإلا

عواصم عربية للرئيس عباس: اقبل بـ "صفقة القرن" وإلا

إعادة 81 من موظفي 2007 لعملهم بوزارة التنمية الاجتماعية

إعادة 81 من موظفي 2007 لعملهم بوزارة التنمية الاجتماعية

فيديو وصور: الوفد الأمني المصري يلتقي نائب رئيس الوزراء بغزة

فيديو وصور: الوفد الأمني المصري يلتقي نائب رئيس الوزراء بغزة

التفاصيل الكاملة لتسلل جندي إسرائيلي إلى قطاع غزة

التفاصيل الكاملة لتسلل جندي إسرائيلي إلى قطاع غزة

أكثر من مئة مستوطن يقتحمون باحات المسجد الأقصى

أكثر من مئة مستوطن يقتحمون باحات المسجد الأقصى

الاحتلال يعتقل تسعة مواطنين في الضفة الغربية

الاحتلال يعتقل تسعة مواطنين في الضفة الغربية

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

أكثر من مئة مستوطن يقتحمون باحات المسجد الأقصى

أكثر من مئة مستوطن يقتحمون باحات المسجد الأقصى

الاحتلال يعتقل تسعة مواطنين في الضفة الغربية

الاحتلال يعتقل تسعة مواطنين في الضفة الغربية

العثور على جثة مواطن داخل مصنعه في نابلس

العثور على جثة مواطن داخل مصنعه في نابلس

مناشدة عاجلة الى الرئيس والجهات المعنية

مناشدة عاجلة الى الرئيس والجهات المعنية

عربي

الشرعية تَصُد هُجوماّ للحوثيين في مأرب

الشرعية تَصُد هُجوماّ للحوثيين في مأرب

منافس السيسي: مشروعي الأكبر هو إعادة بناء الإنسان المصري

منافس السيسي: مشروعي الأكبر هو إعادة بناء الإنسان المصري

الجبير: الحرب في اليمن فُرِضَت علينا

الجبير: الحرب في اليمن فُرِضَت علينا

امرأة ثالثة تتهم حفيد &#34;حسن البنا&#34; باغتصابها عشر مرات

امرأة ثالثة تتهم حفيد "حسن البنا" باغتصابها عشر مرات

منوعات

فيديو: حقيقة خطوبة الفنانة شمس والاعلامي العراقي علي الخالدي

فيديو: حقيقة خطوبة الفنانة شمس والاعلامي العراقي علي الخالدي

فيديو: عمرو أديب يطالب مصر بمقاطعة المسلسلات التركية

فيديو: عمرو أديب يطالب مصر بمقاطعة المسلسلات التركية

فيديو وصور: صديق هيفاء وهبي الجديد فلسطيني

فيديو وصور: صديق هيفاء وهبي الجديد فلسطيني

بقيمة مليوني دولار.. عمرو دياب يتلقى هدية خيالية من رجل أعمال سعودي

بقيمة مليوني دولار.. عمرو دياب يتلقى هدية خيالية من رجل أعمال سعودي