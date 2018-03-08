عشراوي: اجتياح المؤسسات التعليمية واعتقال الطلبة تعدٍ سافرٍ على حقوق الانسان



ووصفت عشراوي تنكر وحدات المستعربين بزي صحفيين بالعمل الجبان ومحاولة بائسة لتشويه مهنة الصحافة، كما اعتبرت اجتياح المؤسسات التعليمية والاعتداء على حرمتها واعتقال الطلبة هو بمثابة تعدٍ سافرٍ على الحقوق الأساسية للإنسان الفلسطيني، وانتهاكا صارخا للأعراف والقوانين الدولية والإنسانية التي كفلت حق التعليم وحرمت الاعتداء على المرافق الأكاديمية.



وطالبت عشراوي المجتمع الدولي، بما فيه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، بتوفير الحماية الدولية العاجلة لأبناء شعبنا، واتخاذ تدابير ملموسة وفاعلة من أجل كف يد دولة الاحتلال عن مؤسسات دولة فلسطين، وردعها ومحاسبتها ومساءلتها على ممارساتها المخالفة لقواعد القانون الدولي واستخفافها بقرارات الشرعية الدولية.



رام الله - دنيا الوطنأدانت عضو اللجنة التنفيذية وعضو مجلس أمناء جامعة بيرزيت د.حنان عشراوي بشدة، اليوم الاربعاء، اقتحام وحدات مستعربين خاصة متنكرين بزي صحفيين لحرم جامعة بيرزيت واعتقالهم رئيس مجلس الطلبة عمر الكسواني بقوة السلاح، مؤكدة أن إسرائيل ومنذ احتلالها للأراضي الفلسطينية تواصل سياستها الممنهجة والقائمة على استهداف العملية التعليمية والمؤسسات التربوية، وضرب الحركة الطلابية ومصادرة حق الشباب الفلسطيني في التعليم في مخالفة صريحة ومتعمدة للقانون الدولي والدولي الانساني.