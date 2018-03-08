وزير قطري يَردُ على تصريحات ولي العهد السعودي الأخيرة

وزير قطري يَردُ على تصريحات ولي العهد السعودي الأخيرة
وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
رام الله - دنيا الوطن
علق وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على التصريحات الأخيرة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن الأزمة الخليجية.

وقال الوزيرالقطري، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك) للأنباء، إن ما تحدث به ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن الأزمة الخليجية أخيراً، يؤكد انشغال المسؤولين السعوديين بهذه القضية، بدليل تكرار ذكرها في لقاءاتهم وتصريحاتهم، على عكس ما يروجون من عدم اهتمامهم بها.

واستغرب الوزير القطري، لتشبيه الأزمة الخليجية بالأزمة بين الولايات المتحدة وكوبا، واستعمال مصطلحات عفا عليها الزمن، مؤكداً أن الدول لا تقاس بحجمها، "فقد نكون دولة صغيرة، ولكن أصحاب عقول وقلوب كبيرة تهتم بمواطنيها والمقيمين بها".

وأكد الوزير القطري، أن "هناك دولاً كبيرة، ولكن قلوبهم وعقولهم صغيرة وضيقة الأفق"، منشغلة بالتآمر وبث عدم الاستقرار في المنطقة.

وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قلل من حجم الاهتمام بالخلاف مع قطر، قائلاً: "لا أشغل نفسي بها، وأقل من رتبة وزير من يتولى الملف القطري، وعدد سكان قطر لا يساوي شارعاً في مصر، وأي وزير في الحكومة السعودية، يستطيع يحل الأزمة القطرية".

ونفى بن سلمان، بشكل قاطع، تعرض الدول المقاطعة لقطر لضغوط، مشيراً إلى أن دول عدة تسعى إلى حل الأزمة، لكن دون ضغوط.

وأكد أن الدول الأربع تتعامل مع الأزمة بالطريقة نفسها التي تعاملت بها الولايات المتحدة مع كوبا، أي بترك قطر على الحال الذي هي عليه الآن ولو لسنوات، حتى تتراجع عن سياساتها المدمرة للمنطقة.

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