نتنياهو: لا أريد الفلسطينيين كمواطنين في إسرائيل

نتنياهو: لا أريد الفلسطينيين كمواطنين في إسرائيل
رئيس الوزراء الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأربعاء: إنه لا يريد الفلسطينيين مواطنين في إسرائيل، مضيفاً: "يجب أن تكون لديهم القدرات على حكم أنفسهم، ولكن ليس القدرات التي تشكل خطراً أمنياً علينا".

جاء ذلك، ردًا على سؤال ما إذا كان يدعم حل الدولتين أم حل الدولة الواحدة، خلال كلمةٍ ألقاها في المنتدى الاقتصادي في واشنطن، وفق موقع (عرب 48).

وعن علاقته بالرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قال نتنياهو: إن هناك خلافات أقل بينه وبين ترامب مقارنة بأوباما، لافتاً إلى أنه لا يوجد خلافات بينهما.

وفي سياقٍ منفصل، قال نتنياهو: إنه في حال عدم إيجاد حل لأزمة الائتلاف الحكومي في أعقاب "قانون التجنيد"، فسوف يتم تقديم موعد الانتخابات.

ورداً على سؤال بشأن الأمر الأهم في كونه رئيساً للحكومة لفترة طويلة، أجاب بسخرية "التحقيقات"، وعندما سُئل عما إذا حصل على ربطة العنق الحمراء من ترامب، أجاب "من الممكن أيضا أن يجري تحقيق بهذا الأمر"، نافياً أن تكون التحقيقات قد أثرت على مواصلة أدائه لمهام منصبه.

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