صحيفة: هذه تفاصيل مبادرة حماس الجديدة

صحيفة: هذه تفاصيل مبادرة حماس الجديدة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أوردت صحيفة الحياة اللندنية، اليوم الخميس، ما قالت إنه تفاصيل المبادرة أو الاستراتيجية الجديدة، التي طرحتها حركة حماس على الفصائل الوطنية والإسلامية.

ونقلت الصحيفة، عن مصادر لم تسمها، قولها: إن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، أوضح في لقاء دعا الفصائل إليه في غزة الاثنين الماضي، واستمر ساعات، أن الاستراتيجية تتضمن خمسة محاور، أولها: التصدي لصفقة القرن الأميركية من خلال موقف موحد، يجمع القوى والفعاليات والفصائل من أقصى يمينها الى أقصى يسارها، بما فيها حركة فتح.

وأوضحت الصحيفة، أن المحور الثاني يتمثل بتنفيذ اتفاقات المصالحة، خصوصاً الاتفاق الشامل الموقع في الرابع من آيار/مايو 2011، والاتفاق التنفيذي الموقع في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2017.

وأضافت الصحيفة، وفق مصادرها، أن المحور الثالث يتناول معادلة بناء القوة والمقاومة حتى تحرير فلسطين، خصوصاً بعد فشل عملية السلام، بعد 25 عاماً من إطلاقها، في تحقيق أي نتائج، على أن يتم الاتفاق وطنياً على متى وأين وكيف يتم استخدام سلاح المقاومة؟

ولفتت الى أن المحور الرابع يقوم على بناء علاقات سياسية منفتحة مع الدول العربية والإسلامية لبناء شبكة أمان عربية إسلامية، خصوصاً من مصر والسعودية والأردن وإيران وتركيا وغيرها، وأن المحور الخامس يتمثل بعقد مؤتمر وطني جامع، يتم خلاله التوافق على برنامج سياسي مشترك، ثم تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية (داخل فلسطين) والمجلس الوطني.

وكشفت المصادر، وفق الصحيفة، أن هنية أبلغ الفصائل بالقرارات التي اتخذها المكتب السياسي للحركة خلال اجتماعات مصر أخيراً، وبينها عقد مؤتمر إنقاذ وطني في القاهرة، والتصدي لصفقة القرن حتى لو قُتلنا جميعاً، و تعزيز المقاومة، والعمل بكل السبل لإنجاح المصالحة، والتصالح مع الدول العربية والإسلامية وتعزيز العلاقات معها.

وقالت، إن ممثلي الفصائل والقوى، بمن فيهم ممثلو فتح، أجمعوا على نقطتين في هذه الاستراتيجية، هما التصدي لصفقة القرن، وإنجاز المصالحة والوحدة الوطنية.

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