ماكرون: قرار ترامب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل "خاطئ"

رام الله - دنيا الوطن

وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الأربعاء، قرار الرئيس الأمريكي، اعتبار القدس عاصمةً لدولة الاحتلال الإسرائيلي بـ "الخاطئ"، ولم يسهم في حل المشكلات القائمة.



وقال ماكرون في كلمة ألقاها بحفل عشاءٍ أقامه المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية بفرنسا: " "قرار ترامب لم يتضمن أي جديد بخصوص الأوضاع في المنطقة، ولم يجعل أمنها أفضل حالاً"، بحسب ما جاء على موقع (الخليج أون لاين).



وشدد على ضرورة حل المشاكل بين الفلسطينيين والإسرائيليين بالحوار، موضحاً أن ما تُحاول بلاده القيام به مع أمريكا هو تحقيق السلام بالمنطقة من خلال فلسطين وإسرائيل.



وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن في 6 كانون الأول/ديسمبر 2017، أن القدس بشقيها الشرقي والغربي، عاصمةً لدولة الاحتلال الإسرائيلي، ما أشعل غضباً في الأراضي الفلسطينية، وتنديداً عربياً وإسلامياً ودولياً.