الاحتلال يطلق النار على أراضي المواطنين ويتوغل بشكل محدود شرقي خانيونس

رام الله - دنيا الوطن

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، النار صباح اليوم الخميس، صوب أراضي المواطنين الزراعية شرقي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.



في غضون ذلك، توغل عدد من الجرافات العسكرية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي قرابة 50 متراً خارج السياج الحدودي، انطلاقاً من بوابة (سريج) شرقي بلدة القرارة شرقي خانيونس، بحسب ما جاء على وكالات محلية.



وباشرت الجرافات على الفور بعمليات تجريف خارج الشريط الحدودي، بإسناد من آلياتٍ عسكرية، تتمركز داخل الشريط الحدودي.