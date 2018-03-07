الوزير الحساينة يعلن وصول الموافقة الإيطالية لبدء إعمار برج المجمع الإيطالي

الوزير الحساينة يعلن وصول الموافقة الإيطالية لبدء إعمار برج المجمع الإيطالي
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان الدكتور مفيد الحساينة عن استعداد وزارته لطرح العطاء الخاص بإعادة إعمار برج المجمع الإيطالي الذي يشمل 50 وحدة سكنية، حيث شرعت طواقم الوزارة بالتجهيز لإعداد المخططات والتصاميم وكافة وثائق
العطاءات اللازمة بالتنسيق مع الجانب الإيطالي، وذلك بعد وصول الموافقة الإيطالية لطرح العطاءات والتنفيذ بقيمة تقديرية 4 ملايين يورو.

ووجه الوزير الحساينة التحية باسم الرئيس محمود عباس، ودولة رئيس الوزراء د. رامي حمد الله للحكومة الإيطالية على دعمها ومساندتها أبناء شعبنا الفلسطيني.

وطمأن الوزير الحساينة، أبناء شعبنا الفلسطيني، وسكان برج المجمع الإيطالي بمواصلة الحكومة الفلسطينية، ومن خلال وزارة الأشغال العامة والإسكان لجهودها حتى الانتهاء من إعادة إعمار البرج الإيطالي، وإعادة إعمار كافة الوحدات السكنية التي تعرضت للتدمير خلال العدوان الإسرائيلي.

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