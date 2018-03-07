ايران: انتاج الصواريخ زاد ثلاثة أضعاف خلال السنوات الماضية

ايران: انتاج الصواريخ زاد ثلاثة أضعاف خلال السنوات الماضية
رام الله - دنيا الوطن
 زاد انتاج الصواريخ الايرانية بمعدل ثلاثة أضعاف خلال الأعوام السابقة، وفقا لما صرح به قائد كبير في الحرس الثوري الايراني اليوم (الاربعاء).

وقال قائد إدارة الفضاء الجوي في الحرس الثوري الايراني امير علي حاجي زاده، إن محاولات العدو لاعاقة التقدم في قدرات ايران الدفاعية كانت دون طائل.

وقال حاجي زاده "رغم ان الاعمال العدائية من جانب الاعداء لم تتوقف، الا ان خطى تطوير الدفاع في الدولة زادت".

وأوضح ان مؤسسات الجمهورية الاسلامية، بما في ذلك الحكومة والبرلمان، متحدة ضد الضغوط من الغرب فيما يتعلق بقضية الصواريخ.

وأشار إلى "ان انتاج صواريخنا زاد بمعدل ثلاثة أضعاف خلال الأعوام الماضية".

وانتقد القائد الايراني ما اسماه بالمعايير الامريكية المزدوجة حول برامج التسليح، حيث قال انه في الوقت الذي تقوم فيه الولايات المتحدة بتعزيز اسلحتها الذرية على أساس يومي، تضغط على ايران للتخلي عن برنامج الصواريخ الدفاعي.

وقال إن الجمهورية الاسلامية ستقاوم عداوة واشنطن التي "فتحت جبهة ضدنا".

وبدفع من الولايات المتحدة، زادت أوروبا من ضغوطها على ايران للبدء في مفاوضات حول برنامج الصواريخ الايرانية.

الا ان ايران أكدت مجددا ان قواتها العسكرية ستواصل تعزيز القدرات الدفاعية للدولة وكذا قوة الردع.

أخبار ذات صلة

العالم ينتظر سقوط المحطة الفضائية الصينية على الأرض

العالم ينتظر سقوط المحطة الفضائية الصينية على الأرض

مصرع ثمانية أشخاص في تحطم طائرة روسية بالشيشان

مصرع ثمانية أشخاص في تحطم طائرة روسية بالشيشان

لماذا الصين لن تقف إلى جانب كوريا الشمالية؟

لماذا الصين لن تقف إلى جانب كوريا الشمالية؟

خلافات عميقة داخل (يهدوت هتوراة)

خلافات عميقة داخل (يهدوت هتوراة)

هل يؤدي قانون التجنيد إلى تفكيك حكومة نتنياهو؟

هل يؤدي قانون التجنيد إلى تفكيك حكومة نتنياهو؟

تعود لعام 1886.. العثور على أقدم رسالة مطبوعة في العالم

تعود لعام 1886.. العثور على أقدم رسالة مطبوعة في العالم

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

محكمة الاحتلال تحدد موعد للنظر في طلب استرداد جثامين 9 شهداء

محكمة الاحتلال تحدد موعد للنظر في طلب استرداد جثامين 9 شهداء

الوزير الحساينة يعلن وصول الموافقة الإيطالية لبدء إعمار برج المجمع الإيطالي

الوزير الحساينة يعلن وصول الموافقة الإيطالية لبدء إعمار برج المجمع الإيطالي

عريقات يكرم العاملات في دوائر واتحادات منظمة التحرير

عريقات يكرم العاملات في دوائر واتحادات منظمة التحرير

إلقاء القبض على مواطن تَسبب بحالة فوضى وإطلاق نار في جنين

إلقاء القبض على مواطن تَسبب بحالة فوضى وإطلاق نار في جنين

عربي

اغتيال أحد قادة الحزب الديمقراطي الكردستاني في محافظة السليمانية العراقية

اغتيال أحد قادة الحزب الديمقراطي الكردستاني في محافظة السليمانية العراقية

ماذا قال رئيس وزراء بريطانيا الأسبق &#34;تشرشل&#34; عن ماء زمزم؟

ماذا قال رئيس وزراء بريطانيا الأسبق "تشرشل" عن ماء زمزم؟

صور: الجيش المصري يستخدم مدفعًا روسيًا مُدمرًا في سيناء

صور: الجيش المصري يستخدم مدفعًا روسيًا مُدمرًا في سيناء

لبنان يتوعد إسرائيل بمواجهة عسكرية في هذه الحالة

لبنان يتوعد إسرائيل بمواجهة عسكرية في هذه الحالة

منوعات

صور: جيجي حديد تخضع لجلسة تصوير بالحجاب

صور: جيجي حديد تخضع لجلسة تصوير بالحجاب

منة شلبي: أشعر أني مطلقة.. ومن أحببته خذلني

منة شلبي: أشعر أني مطلقة.. ومن أحببته خذلني

فيديو وصور: هيفاء وهبي ترقص خليجي لماجد المهندس

فيديو وصور: هيفاء وهبي ترقص خليجي لماجد المهندس

فيديو: مودل روز في أول ظهور بعد وفاة والدها

فيديو: مودل روز في أول ظهور بعد وفاة والدها