ايران: انتاج الصواريخ زاد ثلاثة أضعاف خلال السنوات الماضية

رام الله - دنيا الوطن

زاد انتاج الصواريخ الايرانية بمعدل ثلاثة أضعاف خلال الأعوام السابقة، وفقا لما صرح به قائد كبير في الحرس الثوري الايراني اليوم (الاربعاء).



وقال قائد إدارة الفضاء الجوي في الحرس الثوري الايراني امير علي حاجي زاده، إن محاولات العدو لاعاقة التقدم في قدرات ايران الدفاعية كانت دون طائل.



وقال حاجي زاده "رغم ان الاعمال العدائية من جانب الاعداء لم تتوقف، الا ان خطى تطوير الدفاع في الدولة زادت".



وأوضح ان مؤسسات الجمهورية الاسلامية، بما في ذلك الحكومة والبرلمان، متحدة ضد الضغوط من الغرب فيما يتعلق بقضية الصواريخ.



وأشار إلى "ان انتاج صواريخنا زاد بمعدل ثلاثة أضعاف خلال الأعوام الماضية".



وانتقد القائد الايراني ما اسماه بالمعايير الامريكية المزدوجة حول برامج التسليح، حيث قال انه في الوقت الذي تقوم فيه الولايات المتحدة بتعزيز اسلحتها الذرية على أساس يومي، تضغط على ايران للتخلي عن برنامج الصواريخ الدفاعي.



وقال إن الجمهورية الاسلامية ستقاوم عداوة واشنطن التي "فتحت جبهة ضدنا".



وبدفع من الولايات المتحدة، زادت أوروبا من ضغوطها على ايران للبدء في مفاوضات حول برنامج الصواريخ الايرانية.



الا ان ايران أكدت مجددا ان قواتها العسكرية ستواصل تعزيز القدرات الدفاعية للدولة وكذا قوة الردع.