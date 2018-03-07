الكشف عن طريقة توصيل الغاز الإسرائيلي لمصر

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت شركة "‫ديليك" الإسرائيلية للنفط والغاز وشريكتها "نوبل" الأمريكية التفاوض مع شركة غاز شرق المتوسط لاستخدام خط الغاز الممتد بين مصر والكيان الإسرائيلي عبر سيناء.



ويجري الشريكان في حقلي الغاز "تمار" و"لوثيان" الواقعين قبالة سواحل الاحتلال محادثات لشراء حقوق استخدام خط أنابيب شركة غاز شرق المتوسط لتزويد العملاء في مصر بالغاز.



ولم يذكر الشريكان "نوبل إنرجي" التي مقرها تكساس و"ديليك" للحفر الإسرائيلية، مزيدًا من التفاصيل.



وكانت ديليك ونوبل قد أعلنتا الشهر الماضي توقيع اتفاق لتصدير الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى شركة قطاع خاص مصرية بقيمة 15 مليار دولار من حقلي تمار ولوثيان بغرض إعادة تصديره لدول أخرى، وأوضحا أن مدة الاتفاق 15عامًا.



وشركة غاز شرق المتوسط هي صاحبة خط الأنابيب الواصل بين مصر والكيان مرورًا بسيناء، الذي يفترض أن يمر من خلاله الغاز الإسرائيلي إلى مصر ضمن الاتفاقية التي أُعلن عنها أخيرًا.