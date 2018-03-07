إلقاء القبض على مواطن تَسبب بحالة فوضى وإطلاق نار في جنين

ألقى الأمن الوقائي في جنين، القبض على مطلوب للعدالة منذ أكثر من عام ونصف، عليه قضايا جنائية، وإطلاق نار، وتسبب بالفوضى، وتهديد حياة وتعريض مواطنين للخطر.





وقال مدير العلاقات العامة في وقائي جنين، العقيد سلطان زيود، مساء اليوم الأربعاء: إن ضباط الجهاز، وبعد جهد ومتابعة منذ فترة طويلة، تمكنوا من إلقاء القبض على مطلوب للعدالة، كان فاراً منذ أكثر من عام ونصف، وتسبب بحالة من الفوضى والفلتان، وتهديد حياة المواطنين، وتم تحويله للجهات ذات الاختصاص.





وأكد العقيد زيود، أن المؤسسة الأمنية، لن تسمح بإثارة الفوضى والتسيب وحالة التفلت الأمني، وسنكون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن ومقدرات شعبنا.

رام الله - دنيا الوطن