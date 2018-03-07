تقرير إحصائي: نصف المجتمع الفلسطيني من الإناث

تقرير إحصائي: نصف المجتمع الفلسطيني من الإناث
رام الله - دنيا الوطن
 أظهرت إحصائية رسمية، صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء، أن نصف المجتمع الفلسطيني من الإناث.

وقال الجهاز في إحصائية صادرة عنه، اليوم الأربعاء، عشية يوم المرأة العالمي (يُصادف 8 آذار من كل عام)، إن نصف المجتمع الفلسطيني من الإناث، بحيث أن هناك 103 ذكور لكل 100 أنثى، موضحاً أن حوالي 10.6% من الأسر الفلسطينية ترأسها نساء في العام 2017، بواقع 11.2% بالضفة الغربية و9.5% بغزة.

وأضاف، أن خُمس الإناث في فلسطين تزوّجن مبكّرًا (أقل من 18 عامًا)، حيث بلغت نسبة الزواج المبكر للإناث 20.5% مقابل 1.0% للذكور، في حين بلغ معدل معرفة القراءة والكتابة لدى الإناث 95.6%، مقابل 98.6% للذكور خلال 2017.

وأفاد التقرير الرسمي بأن نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة بلغت 19.0% من مجمل الإناث في سن العمل في العام 2017 مقابل 10.3% في العام 2001، مشيرة إلى أن معدل البطالة بين الإناث المشاركات في القوى العاملة وصل إلى 47.4 في المائة، مقابل 22.3% للذكور، وأن 65.8% من الشابات (15-29 سنة) عاطلات عن العمل، كما تصل معدلات البطالة بين النساء الحاصلات على 13 سنة دراسية فأكثر إلى 53.8% من مجموع هذه الفئة من النساء.

وبين الإحصاء أن 21.2%من أعضاء الهيئات المحلية في الضفة الغربية هن إناث، مقابل 78.8% من الذكور في العام 2017، وأن 82.7% من القضاة هم ذكور مقابل 17.3% إناث، و66.6% من المحامين المزاولين للمهنة ذكور، مقابل 33.4% إناث، و82.0% من أعضاء النيابة العامة من الرجال مقابل 18.0% من النساء خلال عام 2016.

ووفقًا لذات المعطيات، لم تزد نسبة السفيرات الفلسطينيات عن 5.8% مقارنة مع 94.2% للسفراء الرجال، و32.3% من المهندسين المسجلين في نقابة المهندسين هن نساء، مقارنة بما نسبته 67.7% من الرجال، وحوالي 12.4% من أعضاء مجلس الطلبة في جامعات الضفة الغربية هم من الإناث مقابل 87.6% من الذكور.

وأوضحت البيانات، أن 42.7% من الموظفين في القطاع العام المدني هن إناث، مقابل 57.3% ذكور، حيث تشكل الإناث (في القطاع المدني) 11.3% من درجة مدير عام فأعلى من مجموع المدراء العاميين، مقابل 88.7% من الذكور.

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