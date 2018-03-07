كيف رد الطيبي على وزير إسرائيلي قال للعرب "قولوا في صلاتكم إن إسرائيل أكبر"؟

كيف رد الطيبي على وزير إسرائيلي قال للعرب "قولوا في صلاتكم إن إسرائيل أكبر"؟
رام الله - دنيا الوطن
يواصل حزب (الليكود) جوقة التحريض على المواطنين العرب، والتلفظ بتصريحات عنصرية موجهة ضد المواطنين العرب في الداخل الفلسطيني، حيث قال ما يسمى برئيس لجنة الداخلية وحماية البيئة، في الكنيست الإسرائيلي عن الليكود، يوآف كيش، اليوم الأربعاء، إن "العرب عليهم أن يقولوا إن إسرائيل أكبر خلال صلاتهم، عوضًا عن الله أكبر".

وخلال خطابه من على منبر الكنيست، قال كيش: "انظروا إلى كل العرب في المنطقة، جميعهم يرغبون في أن يصبحوا مواطنين في دولة إسرائيل"؛ أضاف أنه "على العرب أن يقولوا شكراً كل صباح كونهم تحت سلطة دولة إسرائيل، وليس سلطة النظام في سورية أو الأردن أو أي دولة عربية أخرى".

وتابع كيش بلهجة استعلائية، تحمل تميزًا عنصريًا ضد أصحاب البلاد الأصليين، وقال إن "العرب عليهم أن يقولوا إن إسرائيل أكبر خلال صلاتهم، عوضًا عن الله أكبر".

وتابع موجهًا حديثه لنواب العرب في الكنيست: "عليكم ألا تصعدوا على منبر الكنيست، وتشرعوا بالبكاء، عليكم الوقوف هنا وأن تعبروا عن شكركم كونكم مواطنين في إسرائيل"، وزعم أن النواب العرب يحرضون على الإرهاب.

ورد عضو الكنيست أحمد الطيبي على كيش قائلاً: "طُز فيك".


 


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