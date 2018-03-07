الحمد الله: التمكين يشمل عودة الموظفين والجباية والمعابر والأمن والقضاء

رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله: إن التحديات المصيرية التي تشهدها فلسطين، تفرض علينا الدفع باتجاه مصالحة حقيقية وجادة، تستجيب للتحديات الراهنة، وتنهي عذابات شعبنا في قطاع غزة، وتكرس الأمن والسلم الأهلي فيه وتنهض بمستوى حياتهم.



وأضاف الحمد الله، خلال كلمة في اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب: "لقد اضطلعنا بمسؤولياتنا في القطاع، ونفذنا ما أمكن من مشاريع إعادة إعماره، رغم شح الموارد، وانخفاض الدعم الخارجي والقيود الاحتلالية".



وأوضح، "قد أعلنا مراراً أن الحكومة جاهزة لتحمل كافة مسؤولياتها والتزاماتها تجاه قطاع غزة، فقط عبر التمكين الفعلي لها، وبما يشمل السماح بعودة جميع الموظفين القدامى إلى عملهم، والتمكين المالي من خلال الجباية، والسيطرة الكاملة على المعابر، والتمكين الأمني للشرطة والدفاع المدني، لفرض النظام العام وسيادة القانون، وتمكين السلطة القضائية من تسلم مهامها في القطاع".



واضاف رئيس الوزراء: "إن تمكين الحكومة ليس اشتراطاً، بل استحقاق وطني ومتطلب مهم لإنجاز المصالحة، وضمان استدامتها، فالوضع الكارثي في غزة يزداد قتامة وتفاقماً خاصة مع استمرار إسرائيل في فرض حصارها الجائر عليها، وتقليص الإدارة الأمريكية لدعمها المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وهو ما يحتم علينا رص الصفوف وتكريس الوحدة الوطنية لإعطاء قضيتنا الزخم والتأثير اللازمين لحماية أرضنا ومقدساتها وتحقيق أهداف شعبنا العادلة في الحرية والاستقلال والسيادة.



وختم الحمد الله، حديثه قائلًا: هنا لا بد لي من أن أعبر عن عظيم امتناننا لجمهورية مصر العربية على دورها المحوري والتاريخي في رعاية جهود المصالحة، وضمان تسريع خطواتها، وتذليل الصعاب الماثلة أمامها".