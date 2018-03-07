حماس: اختطاف الشاب كسواني سابقة خطيرة وانتهاك صارخ لحرمة الجامعات

رام الله - دنيا الوطن

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عبد الحكيم حنيني، أن اعتقال قوة من المستعربين لرئيس مجلس طلبة جامعة بيرزيت عمر كسواني من حرم الجامعة، يُعد سابقة خطيرة، وانتهاكاً صارخاً من قبل الاحتلال على حرمة الجامعات الفلسطينية، مطالباً برفع دعوى على قوات الاحتلال في المحافل الدولية لإقدامها على تلك الجريمة.



وقال حنيني في تصريح صحفي له، إن اعتقال كسواني أمام الطلبة عمل إجرامي اعتيادي تمارسه قوات الاحتلال بحق شعبنا، محملاً الاحتلال تبعات هذه الجريمة.



وأردف: "لقد اعتاد أبناء الكتلة الإسلامية على العمل في ظروف أمنية معقدة، عبر الملاحقات والاعتقالات من قبل الاحتلال، وهذه الملاحقة لرئيس المجلس، واختطافه من حرم جامعة بيرزيت، دليل على أهمية العمل النقابي في الجامعات، وتصدر الحركة الطلابية للمقاومة، ونشر الوعي للمضي قدماً في تحرير فلسطين".



وأشاد القيادي في حماس بمقاومة الطلبة للقوات الإسرائيلية، التي اقتحمت حرم الجامعة، واشتباكهم معها بالحجارة، موضحاً أن ذلك يدلل على مدى الوعي، وتجذر المقاومة في فكر الشباب الفلسطيني المتعلم، الذي يعول عليه في تحرير الوطن.



ودعا حنيني أبناء الكتلة الإسلامية والحركة الطلابية لمواصلة المسير على ذات النهج، وعدم الاستسلام لإملاءات الاحتلال وملاحقته واعتقالاته، مذكراً إياهم بالإنجازات الكثيرة التي حققتها الحركة الطلابية على مدار السنوات الماضية، رغم الملاحقة والاعتقال.