منيب المصري: ما تَم تداوله ببعض وسائل الإعلام افتراء سَيُلاحق بالقانون

رام الله - دنيا الوطن

قال رجل الأعمال الفلسطيني، منيب رشيد المصري، إنه سيقوم بقوة القانون بملاحقة المواقع الإخبارية، التي تحدثت عن قيامه بعقد شراكات مع شركات تابعة لدولة الاحتلال، من أجل التنقيب عن النفط في أحد المواقع في فلسطين.



وأوضح المصري، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هذه الأنباء عارية تماماً عن الصحة، والهدف منها زعزعة الثقة بين مكونات المجتمع، وهذا هو هدف الاحتلال، داعياً إلى سحب هذا الخبر العاري تماماً عن الصحة.



واعتبر المصري، أن السلام الاقتصادي، هو نهب للثروات الفلسطينية، وهو عبارة عن كذبة كبرى يراد بها تعميق وتجذير وإدامة الاحتلال، داعياً إلى مقاطعة الاحتلال، ودعم حركة الـ (BDS) باعتبارها شكلاً مهماً من أشكال النضال لإنهاء الاحتلال.