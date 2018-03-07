بعد حظر استمر 70عاماً.. السعودية تسمح بتسيير رحلات بين الهند وإسرائيل عبر أجوائها

رام الله - دنيا الوطن

أكد متحدث باسم شركة الطيران الهندية (إير انديا)، أن شركته سُمح لها بتسيير رحلات بين نيودلهي وتل أبيب عبر المرور بالمجال الجوي السعودي.



وقالت وكالة (رويترز) إن هذا التطور مهم في تاريخ العلاقات بين السعودية وإسرائيل، ويعني إنهاء حظر استمر 70 عاماً، كما يمثل تحولًا دبلوماسياً مفاجئًا، وفق تعبيرها، رغم أن المملكة لا تعترف بإسرائيل.



وأضاف المتحدث الهندي، أن الشركة تخطط لتسيير ثلاث رحلات في الأسبوع، وأن الطيران في المجال الجوي السعودي، سيُخفض زمن الرحلة بمقدار ساعتين.