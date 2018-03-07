العالم ينتظر سقوط المحطة الفضائية الصينية على الأرض

العالم ينتظر سقوط المحطة الفضائية الصينية على الأرض
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة (روسيا اليوم): إن خبراء الفضاء الجوي، أصدروا تحذيرات، حول سقوط المحطة الفضائية الصينية من الفضاء إلى الأرض، في الأسابيع المقبلة.

وأضاف الوكالة: أن محطة (iangong-1) خرجت عن نطاق السيطرة منذ عام 2016، ويتوقع الخبراء دخولها الغلاف الجوي للأرض في بداية نيسان/ أبريل المقبل.

وقالت شركة (Aerospace Corporation) "الممولة أمريكيًا"، إن هناك "فرصة لوصول كمية صغيرة من الحطام" إلى سطح الأرض، لكن من المستبعد أن يصاب أي شخص بالحطام المتساقط.

وذكرت الشركة: "في تاريخ التحليق الفضائي، لم يتضرر أي شخص نتيجة دخول الحطام الفضائي مجال الغلاف الجوي للأرض".

ومع ذلك، يوجد احتمال ضئيل بأن تكون المحطة الفضائية محملة بمادة شديدة السمية، تسمى (hydrazine) لذا يحذر الخبراء من لمس أي حطام موجود على الأرض، مع تجنب استنشاق الأبخرة المنبعثة.

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