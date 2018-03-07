عشقي: صفقة ترامب نسخة عن المبادرة العربية.. والفلسطينيون سيخسرون "أبو مازن"

خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك

قال أنور عشقي، الجنرال السابق في الاستخبارات السعودية: إن مباحثات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أفردت مساحة واسعة للحديث عن القضية الفلسطينية، وتحديدًا فيما يتعلق بصفقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي يُعد لها حاليًا، وينوي طرحها، لحل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.



وتوقع عشقي، خلال حديثه لـ"دنيا الوطن"، بأن تكون (صفقة القرن) "مُتماهية" كثيرًا مع (مبادرة السلام العربية)، التي أطلقها الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز، أمام مجلس الجامعة العربية بالعام 2002، مستدركًا: رغم توقعي هذا، إلا أنني أعتبر أن الصفقة، لا تزال "غامضة"، ولا أحد يعلم ماهية هذا الطرح، الذي ينتظره العالم، حتى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أعلن أنه لا يعلم ماذا سيطرح ترامب.



ودعا الجنرال السعودي "المقرب من دوائر صنع القرار في المملكة"، لضرورة عدم إصدار الأحكام، على الرئيس الأمريكي، قبل طرح الصفقة، وقال: فليصدر ترامب خطته للسلام، ثم نتحدث، علينا إعطاء الإدارة الأمريكية، الفرصة الكاملة، لافتًا إلى أنه ليس لإعلان ترامب بأن القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارته لها، أن القدس أُزيحت عن طاولة المفاوضات، لربما هناك أمور لا أحد يعرفها بخصوص القدس، بصفقة ترامب.



وحول تنسيق المملكة مع القيادة الفلسطينية، أكد أن الاتصالات واللقاءات متواصلة بشكل دوري، بل إن الرياض، أعلنت في أكثر من مرة، أنها مع إرادة الشعب الفلسطيني، ولن تقبل أي صفقة غير (المبادرة العربية)، التي ترتكز على حقوق الفلسطينيين، بدولة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.



وأوضح، أن ما يُشاع عن أن الرئيس محمود عباس قد يغادر السلطة، بضغوط عربية، أو بسبب التهديدات الأمريكية والإسرائيلية، هذا حديث محض، فأبو مازن هو رأس الشرعية الفلسطينية، وأي تهديد له هو تهديد للكل الفلسطيني، كما أنني أعتبره رجل المرحلة، فالقضية الفلسطينية تحتاج السياسي المُحنك الواثق بقدرته على مواجهة أمريكا وإسرائيل، وليس الذين يتشدقون بالمقاومة والأصوات العالية، فهذا الرجل لا بد أن يُدعم ويستمر، لصناعة القرار الفلسطيني، لأنه برحيله سيخسر الفلسطينيون.



وعن التصريحات القوية، التي صدرت عن الأمير بن سلمان، داخل سفارة بلاده في القاهرة، ضد قطر وتركيا وإيران، ذكر عشقي، أن قول ولي العهد عن أن أي وزير سعودي قادر على حل أزمة قطر، يعني أن المملكة لا تلتفت للصغائر، فلديها مشاريع أهم من قطر، متابعًا: الدوحة ضيعت أموالها، وأوقاتها، في سبيل تخريب الدول العربية، وتهديد الأمن العربي، لكن السعودية، على النقيض من ذلك، تعمل من أجل استقرار العالم ومحاربة (الإرهاب) والتطرف في المنطقة.



وحول تصريحات بن سلمان عن تركيا، شدد الجنرال السعودي المتقاعد، على أن الدولة التركية، تريد إعادة (العهد العثماني)، وتوسيع نفوذها داخل الدول العربية، عبر غزو الأمة من الداخل، وتحديدًا الغزو الثقافي، مستدركًا: تركيا استقرت سياسيًا واقتصاديًا عندما قضت على مشاكلها مع الدول المجاورة، لكن الآن ماذا حدث، أنقرة تتدخل في شؤون الدول العربية، والنتيجة الآن بعد أن كانت الليرة التركية، تساوي ثلاثة ريالات سعودية، لكن الليرة تساوي ريالًا واحدًا.



وختم عشقي حديثه قائلًا: بخصوص إيران، فهذه الأخيرة، احتلت ست عواصم عربية، وتريد توسيع دائرة هذا الاحتلال، وهي بالفعل كانت من أسباب تشرد الشعب السوري وقتله، ومسؤولة عن الإبادات الجماعية هناك، وتواصل استخدام الإرهاب في اليمن والعراق، متابعًا: الغريب في الأمر، أن إيران غير قادرة على صناعة دولة عصرية، وإنهاء مشاكلها الداخلية، وفي ذات الوقت تتدخل فيما لا يُعنيها.