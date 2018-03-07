الجبهة الديمقراطية تبحث مع الوفد الأمني المصري أزمات قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطن

التقى اليوم، وفد قيادي من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، مع الوفد الأمني المصري في مقر إقامته بمدينة غزة.



وضم وفد الجبهة الديمقراطية، الذي ترأسه صالح ناصر عضو المكتب السياسي ومسؤولها في قطاع غزة، إلى جانب عضوي المكتب السياسي طلال أبو ظريفة وزياد جرغون، كما ضم الوفد الأمني المصري، الذي ترأسه اللواء سامح نبيل، القنصل العام المصري خالد سامى، والعميد عبد الهادي فرج.



وجرى خلال اللقاء، بحث آخر التطورات الفلسطينية خصوصاً بعد قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وبحث الأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة.



وأكد الوفدان على أهمية إنجاز المصالحة الوطنية، وضرورة استمرار الجهود المصرية الرامية لتذليل العقبات لاستعادة الوحدة الوطنية، واستلام حكومة التوافق الوطني لمهامها تجاه قطاع غزة، للتخفيف من حدة الأزمات الكارثية التي تعصف بقطاع غزة.



وأعرب وفد الجبهة عن شكره للدور المصري في التخفيف من حدة الأزمات العاصفة بالقطاع، بما فيها فتح معبر رفح، بشكل دائم أمام حركة المسافرين في الاتجاهين.



وأطلع الوفد الأمني وفد الجبهة على الاتصالات واللقاءات التي يجريها الوفد المصري، لإزالة العقبات أمام تنفيذ ما اتفق عليه بمشاركة الفصائل الفلسطينية في القاهرة في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017 وفي اتفاق 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2017 بين حركتي فتح وحماس، لتسليم الحكومة وحل المشكلات بما يحقق التزام كل طرف بمسؤولياته وفق الاتفاقات التي تم التوصل إليها برعاية مصرية كريمة.