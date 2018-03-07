أبو سمهدانة: الوفد المصري حريص على عودة السلطة الفلسطينية لغزة

وفي المقابل ثمن أبو سمهدانة الحرص المصري على إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة، مؤكداً أن مصر ستبقى السياج الحامي للقضية الفلسطينية، وحركة فتح، ستقدم ما أمكن لإنجاح مهمة الوفد المصري.



وأبدى الوفد الأمني المصري، حرصه الشديد على تحقيق هذه الغاية، وإصراره على ضرورة استكمال الخطوات التي بدأت، مشدداً على ضرورة البحث عن مداخل لإبقاء جذوة الخطوات الإيجابية التي تم التوصل إليها مشتعلة، مجدداً التأكيد على أن مهمة الوفد الأمني المصري هي النجاح.



رام الله - دنيا الوطنعقد الوفد الأمني المصري برئاسة اللواء سامح نبيل، وخالد سامي القنصل العام المصري، والعميد عبد الهادي فرج، اجتماعاً مع القيادي في حركة فتح ومحافظ المنطقة الوسطى الدكتور عبد الله أبو سمهدانة، وذلك في مقر إقامة الوفد في غزة.وبحث الجانبان الأوضاع المأساوية التي يعيشها المواطن في غزة، جراء الحصار والانقسام، الذي بات يتهدد كل شيء، وأكدا على ضرورة العمل من أجل التخفيف من واقع المعاناة التي يعيشها قرابة مليوني فلسطيني في غزة، وشددا على ضرورة تضافر الجهود لطي صفحة الانقسام وتحقيق المصالحة.وأكد الوفد الأمني المصري حرص مصر على عودة السلطة الوطنية الفلسطينية، إلى قطاع غزة، باعتبار ذلك الخيار الأوحد لمواجهة مشاريع تصفية القضية الفلسطينية.