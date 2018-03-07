الحمد الله يبحث مع نظيره القطري آخر التطورات السياسية

رام الله - دنيا الوطن

التقى رئيس الوزراء وزير الداخلية د. رامي الحمد الله، اليوم الأربعاء في العاصمة الجزائرية، نظيره القطري الشيخ عبد

الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، حيث بحث معه آخر التطورات السياسية، وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين.



وأطلع رئيس الوزراء نظيره القطري، خلال اللقاء، الذي ضم الوفد الفلسطيني المرافق، وسفير فلسطين في الجزائر لؤي عيسى، على آخر الانتهاكات الإسرائيلية، خاصة استمرار التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي وهدم البيوت في العديد من المناطق الفلسطينية المحتلة، وانتهاكات حكومة الاحتلال بحق القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية.



وبحث الحمد الله مع رئيس الوزراء القطري، سبل تعزيز التعاون بين البلدين على صعيد العديد من القطاعات، خاصة إيفاد المدرسين والأيدي العاملة الفلسطينية لقطر، مثمناً الدعم القطري المستمر لفلسطين، لا سيما دعم إعادة إعمار قطاع غزة، وتنفيذ العديد من المشاريع الحيوية.