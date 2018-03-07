الحمد الله يبحث مع نظيره القطري آخر التطورات السياسية

الحمد الله يبحث مع نظيره القطري آخر التطورات السياسية
جانب من الاجتماع
رام الله - دنيا الوطن
التقى رئيس الوزراء وزير الداخلية د. رامي الحمد الله، اليوم الأربعاء في العاصمة الجزائرية، نظيره القطري الشيخ عبد
الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، حيث بحث معه آخر التطورات السياسية، وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وأطلع رئيس الوزراء نظيره القطري، خلال اللقاء، الذي ضم الوفد الفلسطيني المرافق، وسفير فلسطين في الجزائر لؤي عيسى، على آخر الانتهاكات الإسرائيلية، خاصة استمرار التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي وهدم البيوت في العديد من المناطق الفلسطينية المحتلة، وانتهاكات حكومة الاحتلال بحق القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية.

وبحث الحمد الله مع رئيس الوزراء القطري، سبل تعزيز التعاون بين البلدين على صعيد العديد من القطاعات، خاصة إيفاد المدرسين والأيدي العاملة الفلسطينية لقطر، مثمناً الدعم القطري المستمر لفلسطين، لا سيما دعم إعادة إعمار قطاع غزة، وتنفيذ العديد من المشاريع الحيوية.

أخبار ذات صلة

محكمة الاحتلال تحدد موعد للنظر في طلب استرداد جثامين 9 شهداء

محكمة الاحتلال تحدد موعد للنظر في طلب استرداد جثامين 9 شهداء

الوزير الحساينة يعلن وصول الموافقة الإيطالية لبدء إعمار برج المجمع الإيطالي

الوزير الحساينة يعلن وصول الموافقة الإيطالية لبدء إعمار برج المجمع الإيطالي

عريقات يكرم العاملات في دوائر واتحادات منظمة التحرير

عريقات يكرم العاملات في دوائر واتحادات منظمة التحرير

الجامعة العربية تؤيد تأسيس آلية دولية متعددة لعملية السلام

الجامعة العربية تؤيد تأسيس آلية دولية متعددة لعملية السلام

إلقاء القبض على مواطن تَسبب بحالة فوضى وإطلاق نار في جنين

إلقاء القبض على مواطن تَسبب بحالة فوضى وإطلاق نار في جنين

تقرير إحصائي: نصف المجتمع الفلسطيني من الإناث

تقرير إحصائي: نصف المجتمع الفلسطيني من الإناث

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

محكمة الاحتلال تحدد موعد للنظر في طلب استرداد جثامين 9 شهداء

محكمة الاحتلال تحدد موعد للنظر في طلب استرداد جثامين 9 شهداء

الوزير الحساينة يعلن وصول الموافقة الإيطالية لبدء إعمار برج المجمع الإيطالي

الوزير الحساينة يعلن وصول الموافقة الإيطالية لبدء إعمار برج المجمع الإيطالي

عريقات يكرم العاملات في دوائر واتحادات منظمة التحرير

عريقات يكرم العاملات في دوائر واتحادات منظمة التحرير

إلقاء القبض على مواطن تَسبب بحالة فوضى وإطلاق نار في جنين

إلقاء القبض على مواطن تَسبب بحالة فوضى وإطلاق نار في جنين

عربي

اغتيال أحد قادة الحزب الديمقراطي الكردستاني في محافظة السليمانية العراقية

اغتيال أحد قادة الحزب الديمقراطي الكردستاني في محافظة السليمانية العراقية

ماذا قال رئيس وزراء بريطانيا الأسبق &#34;تشرشل&#34; عن ماء زمزم؟

ماذا قال رئيس وزراء بريطانيا الأسبق "تشرشل" عن ماء زمزم؟

صور: الجيش المصري يستخدم مدفعًا روسيًا مُدمرًا في سيناء

صور: الجيش المصري يستخدم مدفعًا روسيًا مُدمرًا في سيناء

لبنان يتوعد إسرائيل بمواجهة عسكرية في هذه الحالة

لبنان يتوعد إسرائيل بمواجهة عسكرية في هذه الحالة

منوعات

صور: جيجي حديد تخضع لجلسة تصوير بالحجاب

صور: جيجي حديد تخضع لجلسة تصوير بالحجاب

منة شلبي: أشعر أني مطلقة.. ومن أحببته خذلني

منة شلبي: أشعر أني مطلقة.. ومن أحببته خذلني

فيديو وصور: هيفاء وهبي ترقص خليجي لماجد المهندس

فيديو وصور: هيفاء وهبي ترقص خليجي لماجد المهندس

فيديو: مودل روز في أول ظهور بعد وفاة والدها

فيديو: مودل روز في أول ظهور بعد وفاة والدها