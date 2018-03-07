القواسمي: جهات "مشبوهة" تريد الإيقاع بين السلطة الفلسطينية والقيادة المصرية

وكانت وسائل إعلام محلية، نقلت أخباراً كاذبة عن القواسمي، بأن مصر تجاوزت دورها في رعاية المصالحة الفلسطينية إلى التدخل السافر في الشأن الفلسطيني، وأن وجودها في الوساطة أصبح غير مقبول.



خاص دنيا الوطننفى أسامة القواسمي المتحدث باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، نفيًا قاطعًا، ما نشرته بعض وسائل الإعلام المحلية، بخصوص العلاقة ما بين القيادة الفلسطينية مع جمهورية مصر العربية.وقال القواسمي لـ"دنيا الوطن": ما نشر على لساني "محض افتراء"، لم أتحدث عن مصر، أو أي دولة عربية شقيقة بأي كلمة سلبية، نحن نعرف مصر وثقلها في دعم القضية الفلسطينية والمصالحة الوطنية.واعتبر القواسمي، أن تلك الأحاديث تصدر عن جهات "مشبوهة" تريد إشعال الفتنة، بين الشعبين الفلسطيني والمصري.